Le autorità stanno approfondendo le indagini sulla morte di una madre e di una figlia, entrambe trovate decedute a causa di un avvelenamento con ricina. Le indagini si concentrano ora sulla possibile provenienza della sostanza, mentre si stanno esaminando anche i dati relativi all’uso di telefoni cellulari e alle attività scolastiche delle vittime. Nessuna ipotesi è stata esclusa finora, e le autorità continuano a raccogliere elementi per ricostruire l’accaduto.

Proseguono le indagini per risolvere il mistero relativo alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia avvelenate con la ricina durante una cena in famiglia consumata lo scorso 23 dicembre a Pietracatella. Gli investigatori hanno allargato gli accertamenti concentrandosi su un istituto agrario, su alcuni negozi di fertilizzanti e prodotti agricoli e sull’analisi del telefonino di Alice, la sorella maggiore di Sara, sopravvissuta in quanto quella sera aveva cenato fuori casa. Nel frattempo continuano le audizioni protette dei compagni di classe di Sara, alla presenza di uno psicologo. Madre e figlia avvelenate:...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio tra scuola e telefonini: cos'è emerso

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