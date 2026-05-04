L’allenatore ha commentato positivamente la prestazione della squadra durante l’ultima partita, definendola “molto buona”. La vittoria per 2-1 contro l’Aston Villa ha permesso alla squadra di uscire dalla zona retrocessione della Premier League, grazie a due successi consecutivi. La squadra si trova ora in una posizione più favorevole in classifica, dopo aver conquistato i tre punti in trasferta.

2026-05-03 22:57:00 Il web non parla d’altro: Roberto De Zerbi ha elogiato la prestazione “molto buona” del Tottenham mentre le vittorie consecutive hanno portato la sua squadra fuori dalla zona retrocessione della Premier League dopo una meritata vittoria per 2-1 in casa dell’Aston Villa. Conor Gallagher ha segnato il suo primo gol per il club al 12?, tirando dalla distanza, prima che Richarlison segnasse un secondo di testa al 25? per mettere gli Spurs saldamente in controllo. Emiliano Buendia ne ha recuperato uno con un colpo di testa nel recupero, ma era troppo poco, troppo tardi per una squadra del Villa che aveva apportato sette modifiche dopo l’andata della semifinale di Europa League di giovedì.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De Zerbi elogia “molto bene” il Tottenham dopo la fuga dalla zona retrocessione

Notizie correlate

De Zerbi non sente nulla dopo l’uscita del Tottenham dalla zona retrocessioneRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

De Zerbi debutta nel buio: Tottenham, crisi nera e zona retrocessioneIl debutto di De Zerbi sulla panchina dei Tottenham si è concluso con una sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: De Zerbi elogia l'esperienza, la personalità e la calma di Maddison in vista di un possibile rientro; Spurs, finalmente il riscatto: De Zerbi ritrova lo spirito, ma l'infermeria è un incubo; Crespo elogia il Milan: I rossoneri possono dare fastidio a Juve e Inter, possono ambire allo scudetto.

Il Tottenham riemerge dagli inferi, De Zerbi: Dobbiamo essere più forti di chi parla troppoL'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la sfida vinta 2-1 dai suoi in casa del'Aston Villa. Un'impresa. tuttomercatoweb.com

De Zerbi e il monologo prima di Aston Villa: I perdenti piangono. Noi dobbiamo morire in campoDe Zerbi esorta il Tottenham a reagire: I perdenti piangono, noi no. Spurs 18° a 34 punti, quattro partite per evitare la prima retrocessione dal 1977. ilnapolista.it

Le esibizioni della prima partita ci hanno tenuti incollati alla TV e i giudici con i loro voti hanno stabilito che la squadra vincitrice è: Zerbi-Celentano! Qual è stata la tua preferita #Amici25 • • • Per rivedere tutte le esibizioni della prima partita corri su Wittytv. - facebook.com facebook