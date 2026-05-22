Inciampa mentre attraversa ponte di legno a Machu Picchu turista precipita in un burrone e muore
Un turista ha perso l’equilibrio mentre attraversava un ponte di legno lungo il sentiero Inca a Machu Picchu, in Perù, e è caduto in un burrone. L’incidente si è verificato durante un’escursione nel sito archeologico, risultando nella morte del visitatore. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha attirato l’attenzione sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le visite a questo famoso patrimonio mondiale.
Matthew Paton è morto tragicamente precipitando in un burrone dopo essere caduto mentre percorreva il sentiero Inca per Machu Picchu, in Perù. Trovato senza vita a circa 300 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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