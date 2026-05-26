A Macerata, i risultati delle elezioni comunali sono ancora in bilico. Il sindaco uscente, con il 50,3% dei voti, ha superato la soglia di maggioranza, ma il verdetto finale dipende ancora dall’esito della sezione numero 18. La sezione, che rappresenta una parte rilevante dei voti, non ha ancora comunicato i risultati definitivi. La situazione rimane quindi incerta, con i risultati ancora da ufficializzare.

MACERATA - A Macerata la partita elettorale resta appesa all’ultima sezione. Il sindaco uscente Sandro Parcaroli si trova infatti al 50,3%, una soglia teoricamente sufficiente per la vittoria al primo turno, ma il risultato non è ancora definitivo: tutto dipende dalla sezione 18, ancora da scrutinare. Una situazione che tiene la città sospesa tra conferma e possibile scenario di ballottaggio. Spoglio al fotofinish Il dato sul filo di lana rende lo scrutinio uno dei più tesi della tornata elettorale. Parcaroli ha mantenuto un vantaggio costante nel corso dello spoglio, ma la presenza di una sezione ancora “al palo” rende matematicamente non chiuso il verdetto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, un colpo di scena dietro l'altro: Parcaroli al 50,3% ma il verdetto è ancora sospeso con la sezione numero 18

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