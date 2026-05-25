A Macerata, i risultati delle elezioni sono ancora incerti mentre l'ultima sezione è in attesa di scrutinio. Il sindaco uscente ottiene il 50,5% delle preferenze, una percentuale che potrebbe garantire la vittoria, ma il verdetto finale non è ancora stato annunciato. La sezione numero 18 è l’unica rimasta da completare, lasciando ancora in sospeso l’esito delle elezioni amministrative.

MACERATA - A Macerata la partita elettorale resta appesa all’ultima sezione. Il sindaco uscente Sandro Parcaroli si trova infatti al 50,5%, una soglia teoricamente sufficiente per la vittoria al primo turno, ma il risultato non è ancora definitivo: tutto dipende dalla sezione 18, ancora da scrutinare. Una situazione che tiene la città sospesa tra conferma e possibile scenario di ballottaggio. Spoglio al fotofinish Il dato sul filo di lana rende lo scrutinio uno dei più tesi della tornata elettorale. Parcaroli ha mantenuto un vantaggio costante nel corso dello spoglio, ma la presenza di una sezione ancora “al palo” rende matematicamente non chiuso il verdetto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, un colpo di scena dietro l'altro: Parcaroli al 50,5% ma il verdetto è ancora sospeso con la sezione numero 18

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