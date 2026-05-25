Elezioni a Macerata finale thrilling | pochissime schede tra Parcaroli e il successo al primo turno Ipotesi ballottaggio

A Macerata, il risultato delle elezioni ha visto pochissime schede tra il candidato che ha ottenuto il successo al primo turno e il suo avversario. Il principale sfidante ha pubblicato un messaggio social in cui ha riconosciuto la sconfitta, dando via ai festeggiamenti per la vittoria anticipata. La differenza tra i due candidati è stata minima, rendendo il finale molto combattuto e incerto fino all’ultimo. Si ipotizza ora un possibile ballottaggio.

MACERATA - Un finale apparso a tutti scritto, con tanto di messaggio social del principale avversario ad ammettere la sconfitta ed a far scattare il brindisi per i festeggiamenti legati alla vittoria al primo turno. Ma il possibile ‘plot twist’ ha cominciato a prendere forma sezione dopo sezione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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