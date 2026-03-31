Chi è Antonio Agostinelli la nuova fiamma di Angelina Mango

Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, ha recentemente annunciato un tour estivo nei teatri e si è esibita dal vivo con artisti come Marco Mengoni e Madame. Dopo un periodo di assenza dalla scena musicale, l'artista è tornata a cantare pubblicamente, suscitando l'attenzione dei media. Di recente, si è parlato anche di una nuova relazione sentimentale con Antonio Agostinelli.

Dopo una lunga assenza dalla scena musicale Angelina Mango è tornata a fare musica.L'artista vincitrice di Sanremo 2024 ha da poco annunciato un tour estivo nei teatri e è tornata a cantare dal vivo al fianco di Marco Mengoni e Madame. Una ventata di novità - dopo la lunghissima pausa dalla scena pubblica - che sta interessando anche la sua vita privata. Secondo gli esperti di gossip, infatti, Angelina avrebbe detto addio allo storico fidanzato, Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band,per iniziare una relazione con il fotografo Antonio Agostinelli. L'indiscrezione e le prime foto. A far trapelare la notizia della storia tra Angelina... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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