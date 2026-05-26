Teo Mammucari non è apparso nell’ultima puntata di Domenica In, suscitando domande sulla sua assenza. Le voci che circolano indicano che non si tratta di motivi legati a Mara Venier, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali. La sua sparizione dal programma ha generato curiosità tra il pubblico e i media, senza che siano stati resi noti dettagli sulla sua situazione o eventuali motivi di salute o altri impegni.

Negli ultimi giorni attorno a Teo Mammucari si sono rincorse indiscrezioni e dubbi, soprattutto dopo la sua improvvisa assenza a Domenica In. Il pubblico del programma di Rai 1, infatti, ha subito notato la mancata presenza del conduttore nello spazio a lui dedicato, facendo nascere domande e ipotesi sui motivi dietro quella sparizione improvvisa. Col passare delle ore, però, sono emersi nuovi retroscena che sembrano chiarire meglio cosa sarebbe accaduto dietro le quinte della trasmissione condotta da Mara Venier. E, a quanto pare, il problema non riguarderebbe direttamente la padrona di casa del programma. Teo Mammucari misteriosamente scomparso da Domenica In: cosa è successo nell’ultima puntata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma che fine ha fatto Mammucari? Perché è sparito nel nulla a Domenica In? La verità è shock, ma non c’entra Mara Venier

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DOMENICA IN, TEO MAMMUCARI CONTRO PEPPE IODICE: CACCIALO VIA

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