Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier si è mostrata visibilmente emozionata mentre annunciava qualcosa di importante, ma è stata subito interrotta da Teo Mammuccari. La conduttrice le ha rivolto una battuta offensiva, chiamandolo un “pirla” per non aver compreso i momenti. La scena ha fatto seguito a un episodio precedente in cui Mammuccari aveva interrotto la presentazione del film di Peppe Iodice, presente in studio.

Delle scorribande di Teo Mammuccari a Domenica In abbiamo raccontato qui: il momento della presentazione del film di Peppe Iodice, presente in studio, è stato forse il più inopportuno. Non è andata meglio nemmeno quando, a fine puntata, Mara Venier ha chiuso in lacrime. Il motivo? Nostalgia e affetto: dopo un momento dedicato alla storia del programma Rai con Pino Strabioli, la conduttrice si è avvicinata al backstage e ha abbracciato Marco, uno dei cameraman ‘veterani’: “Non ce l’ho fatta a non parlare, non potevo”, le parole di Venier nell’annunciare che il tecnico è pronto alla pensione dopo quarant’anni di lavoro in Rai. “Tu sei un pirla perché non capisci i momenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mara Venier commossa a Domenica In fa un annuncio importante ma Teo Mammucari la interrompe. Lei: “Tu sei un pirla, perché non capisci i momenti”

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