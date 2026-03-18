Mara Venier | Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In Ma quando ho un ospite Teo non entra più

Mara Venier ha chiarito che non ha mai affermato che Teo Mammucari o se stessa sarebbero presenti a Domenica In, specificando che quando ha un ospite, Mammucari non entra più in trasmissione. In un'intervista a Fanpage.it, la conduttrice ha anche smentito le voci di un ultimatum, affermando che Mammucari è un amico e che non ci sono tensioni tra loro.

Mara Venier rompe il silenzio in questa intervista esclusiva a Fanpage.it dopo il caso Mammucari-Iodice e smentisce l'ultimatum: "Teo è un amico". E poi le parole sul suo futuro a Domenica In. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Mara Venier e l'ultimo Natale con Enrica Bonaccorti: Il suo antipasto era immangiabile; Mara Venier, l’addio all’amica Enrica Bonaccorti: Era la mia poetessa, mi resterà nel cuore; Mara Venier: Non faccio più sesso. Ho una certa età; Mara Venier: Mai avuto il coraggio di dire a Bonaccorti che il suo antipasto era pessimo.

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«Quello che è successo è stato surreale. Siamo rimasti tutti basiti. Perché l’ha fatto Non lo so, e devo dire non mi interessa. Fra l’altro c’erano altre cose che alla fine non sono andate in onda, come la clip del film e il video di Mara Venier venuta a festeggiare i - facebook.com facebook

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