Lutto nel mondo della cultura | morto Gennaro Sasso filosofo noto per gli studi su Machiavelli Croce e Alighieri

Il filosofo e storico del pensiero Gennaro Sasso è morto oggi a Roma all’età di 97 anni. È conosciuto per aver studiato figure come Machiavelli, Croce e Alighieri. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia. Sasso aveva scritto numerosi libri e saggi nel corso della sua carriera. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo accademico e culturale.

Il filosofo e storico del pensiero Gennaro Sasso è morto oggi a Roma all’età di 97 anni. Autore di un’opera monumentale dedicata alla storia della filosofia occidentale, da Platone a Gentile, Sasso era considerato l’ultimo grande erede della tradizione idealistica italiana di Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Allievo di Carlo Antoni e Federico Chabod, Sasso ha insegnato storia delle dottrine politiche, storia della filosofia e filosofia teoretica all’Università “La Sapienza” di Roma, che lo ha nominato professore emerito nel 2005. Una lunga direzione dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, fondato da Croce, e la guida della rivista “La Cultura” per oltre trent’anni segnano il suo impegno civile e intellettuale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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