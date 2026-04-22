Lutto nel mondo della cultura | addio al filosofo Biagio De Giovanni

Nel mondo della cultura si registra una perdita significativa con la scomparsa di Biagio De Giovanni, filosofo e ex parlamentare del Pci, avvenuta a Napoli. Nato circa 95 anni fa, De Giovanni ha dedicato gran parte della sua vita alla riflessione filosofica e alla politica. La sua morte ha suscitato reazioni tra studiosi e figure pubbliche che ricordano il suo contributo nel panorama intellettuale italiano.

Lutto a Napoli per la morte del filosofo Biagio De Giovanni. L'ex parlamentare del Pci aveva 95 anni. De Giovanni, ricordiamo, è stato deputato europeo e presidente della Commissione istituzionale del Parlamento europeo. E' stato docente in tre università: Bari, Salerno e Napoli. Il noto filosofo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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