Lutto nel mondo della cultura Jürgen Habermas è morto | il filosofo tedesco aveva 96 anni

Il mondo della cultura si trova a piangere la scomparsa di Jürgen Habermas, filosofo e sociologo tedesco, deceduto all’età di 96 anni. Habermas, noto per aver influenzato il pensiero sulla democrazia nel dopoguerra, è morto. La sua figura ha lasciato un segno importante nel panorama intellettuale e accademico internazionale. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore.

Il mondo della cultura piange la perdita di uno dei suoi pilastri più solidi. Jürgen Habermas, il filosofo e sociologo che ha ridefinito il concetto di democrazia nel dopoguerra, è morto all’età di 96 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Jurgen Habermas, è morto a 96 anni il celebre filosofo tedesco Leggi anche: È morto il filosofo Jurgen Habermas: aveva 96 anni Contenuti e approfondimenti su Lutto nel mondo della cultura J rgen... Temi più discussi: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta la conduttrice savonese Enrica Bonaccorti; Lutto nel mondo del futsal: è scomparso Christian Cesario. Il cordoglio della Divisione; Lutto nel mondo della Giostra: è morto Alfonso Borgogni; Lutto nel mondo della politica e dell’università: addio a Ennio Triggiani. Se n’è andata, mondo dello spettacolo in lutto: l’addio dopo una lunga carrieraJane Lapotaire è morta all'età di 81 anni: la ricordiamo nel ruolo della principessa Alice di Grecia in The Crown ... notizie.it Lutto nel mondo di Pulp Fiction: addio a una delle sue star, le cause della scomparsa improvvisaLutto nel mondo di Pulp Fiction: è morto Stephen Hibbert, l'attore che interpretava The Gimp. Ecco cosa si sa sulle cause della sua morte. donnaglamour.it Schianto fatale a Montecorice, lutto a Capaccio Paestum: “Tragedia che scuote tutta la comunità” - facebook.com facebook Lutto nel Motomondiale: è morto a 42 anni Roberto Lunadei x.com