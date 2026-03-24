Nella serata di ieri a Trentola Ducenta, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti a causa di una segnalazione di una lite in corso da parte di alcuni residenti. Durante l'intervento, una donna di 33 anni è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Non sono stati riportati altri dettagli sull’accaduto.

L’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”, una violenta lite all’interno di un’abitazione situata in pieno centro. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di due cittadini di origine nigeriana ancora impegnati in un’accesa discussione, verosimilmente innescata da futili motivi. Durante le operazioni di identificazione delle persone coinvolte, una donna 33enne, domiciliata nell’abitazione teatro dell’intervento, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. La stessa avrebbe iniziato a inveire... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Trentola Ducenta, lite in casa: 33enne denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

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