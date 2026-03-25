Questa mattina si è svolta al teatro Marrucino l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara. L’evento ha visto la partecipazione di docenti, studenti e rappresentanti dell’ateneo, che hanno preso parte alla cerimonia ufficiale. La manifestazione ha segnato l’avvio delle attività accademiche per l’anno in corso.

Si è svolta questa mattina al teatro Marrucino l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara. Per la prima volta la cerimonia si è tenuta nello storico teatro cittadino, scelta legata alla volontà di rafforzare la presenza dell’ateneo nel centro storico e il rapporto con la città. Durante la cerimonia è intervenuto anche Andrea Lenzi, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha tenuto la lectio magistralis dal titolo “La ricerca pubblica per interpretare il futuro”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Diego Ferrara. “Da sindaco sono felice che il nuovo anno accademico parta da uno dei luoghi più prestigiosi e rappresentativi della nostra città – ha commentato –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al Marrucino inaugurato l’anno accademico dell’università d’Annunzio

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