Un nuovo numero di Linkiesta Etc si concentra sul tema delle identità e dedica uno spazio all’uso metaforico del futuro anteriore nell’arte. Il magazine è disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La pubblicazione esplora come questa figura grammaticale venga impiegata per rappresentare concetti di anticipazione e riflessione sul tempo nelle opere artistiche. La rivista si rivolge a lettori interessati a temi culturali e linguistici.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema delle identità, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. C’è chi il futuro lo ha immaginato, chi lo ha incontrato per vocazione e chi lo ha messo in scena grazie alle voci di demoni interiori. Lo ha raccontato una mostra, Fata Morgana (Palazzo Morando, Milano, fino al 30 novembre scorso), che ha indagato le contaminazioni tra arti visive e misticismo, fenomeni paranormali, spiritismo, esoterismo, teosofia e pratiche simboliche per comporre un atlante dell’invisibile, un mosaico di mondi interiori, utopie, derive mentali e alternative radicali alla razionalità dominante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’uso metaforico del futuro anteriore nell’arte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lo que Roma ocultó: El secreto que terminó con un Imperio

Notizie e thread social correlati

Strumenti e soluzioni per investire nell’arte del futuroGiovedì 23 aprile si concluderà a Milano l’insieme di eventi dedicati al 70esimo anniversario di una nota testata giornalistica, inseriti all’interno...

Sinagra celebra San Leone tra arte e creatività: chiusa la terza edizione del concorso “San Leone nell’Arte”Si è conclusa ieri la terza edizione del concorso “San Leone nell’Arte” a Sinagra, una manifestazione che ogni anno coinvolge artisti e appassionati...

Si parla di: Contenere moltitudini | L’uso metaforico del futuro anteriore nell’arte; MN - Igli Tare è arrivato al centro sportivo di Milanello.