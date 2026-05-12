Sinagra celebra San Leone tra arte e creatività | chiusa la terza edizione del concorso San Leone nell’Arte
Si è conclusa ieri la terza edizione del concorso “San Leone nell’Arte” a Sinagra, una manifestazione che ogni anno coinvolge artisti e appassionati per celebrare il patrono locale attraverso mostre, esposizioni e iniziative culturali. La kermesse ha rappresentato un momento di confronto tra diverse forme artistiche, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e l’identità del territorio. La manifestazione si è tenuta nel centro storico del paese, attirando numerosi partecipanti e visitatori.
Si è chiusa nel pomeriggio di ieri, 10 maggio, la terza edizione del concorso “San Leone nell’Arte”, rassegna dedicata alla creatività che ogni anno intreccia arte, tradizione e identità locale nel nome del patrono della “Perla dei Nebrodi”.L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Sinagra in.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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