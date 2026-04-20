Strumenti e soluzioni per investire nell’arte del futuro

Giovedì 23 aprile si concluderà a Milano l’insieme di eventi dedicati al 70esimo anniversario di una nota testata giornalistica, inseriti all’interno della Milano Design Week. La giornata rappresenta l’ultimo appuntamento di un programma che ha coinvolto diverse iniziative e presentazioni nel corso della settimana. L’obiettivo è mettere in evidenza strumenti e soluzioni legati al futuro dell’investimento nel settore artistico.

SI CONCLUDERÀ nella giornata di giovedì 23 aprile il ricco programma di eventi pensati per celebrare il 70esimo anniversario della nostra testata Il Giorno, nel cuore della Milano Design Week. Per tre giorni, la sede del quotidiano aprirà, infatti, le porte alla cittadinanza, con un palinsesto ideato per valorizzare creatività, idee nuove e prospettive inedite. Talk e conversazioni con designer, creativi e protagonisti del settore si alterneranno a momenti più informali, come i cocktail nella corte. Sulla terrazza, ancora aperta la mostra sui 70 anni de Il Giorno, che accompagnerà i visitatori in un percorso visivo interessante, in grado di attraversare la lunga storia del quotidiano, tra cinema e cronaca, design e grafica, grandi personaggi, sport, Italia e mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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