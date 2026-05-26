L’urgenza di andare oltre le norme

Razzante Con la nuova enciclica Magnifica Humanitas il Papa sembra indicare una direzione precisa: la sfida dell’ AI non può essere affrontata soltanto attraverso la regolazione giuridica degli algoritmi. Le norme sono necessarie, ma non sufficienti. Negli ultimi anni l’Europa ha avuto il merito di aprire la strada a una disciplina dell’ Intelligenza Artificiale fondata sulla tutela dei diritti fondamentali, della trasparenza e della sicurezza. Eppure, proprio mentre si moltiplicano prescrizioni, linee guida e procedure di compliance, cresce la percezione che la costruzione di un autentico umanesimo digitale richieda qualcosa di più profondo e condiviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sopravvivere al peggiore carcere della Florida

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Non mi piace l'urgenza oscura reddit

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