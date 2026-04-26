Governo ora le norme su occupazione e casa Resta l’urgenza energia

Dopo le polemiche sul decreto Sicurezza, il governo si concentra ora su nuove norme riguardanti l’occupazione e il settore abitativo. La premier ha annunciato l’intenzione di intervenire per dare un segnale chiaro ai cittadini in tema di casa, mentre resta aperta la questione energetica, considerata ancora urgente. Le decisioni in materia di occupazione e abitazioni sono al centro dell’agenda politica attuale.

Archiviato con sollievo il pasticcio sul decreto Sicurezza, Giorgia Meloni punta a onorare l’altra promessa da cui dipende il rilancio del Governo: inviare un segnale netto ai cittadini su casa e lavoro. Si apre domani la settimana cerchiata in rosso sul calendario per il varo dei provvedimenti in cottura in vista del 1° maggio, ma anche per sciogliere i nodi su altre due partite: il taglio delle accise sui carburanti, che scade venerdì, e le nomine dei vertici di Consob e Antitrust. In cantiere da mesi, frutto del lavoro del ministero delle Infrastrutture di sponda con Palazzo Chigi, potrebbe essere il primo ad approdare al Cdm di martedì,...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Governo, ora le norme su occupazione e casa. Resta l’urgenza energia Notizie correlate Ex Ilva, Jindal favorito per l'acquisizione: restano dubbi su energia e occupazione, Flacks ancora in corsaNessuna ammissione esplicita, nessuna dichiarazione ufficiale da parte del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ma l’impressione, e forse più di... Biellese Rail: puntualità al 96%, ma l’elettrificazione Biella-Novara costa ora quasi 100 milioni e resta un’urgenza.La rete ferroviaria della provincia di Biella si conferma un’eccellenza piemontese per puntualità, con la linea Biella-Santhià che raggiunge il 96%... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Decreto e decretino: il governo incassa le norme securitarie; Decreto Sicurezza: la norma rimane, perché di assoluto buonsenso. E noi andremo avanti.; Decreto sicurezza, rimpatri e più carcere. Così si alimenta solo la tensione sociale; Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla Camera. Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla CameraIl decreto sicurezza va avanti alla Camera, il governo pone la fiducia e si attende il varo definitivo entro venerdì. Intanto, la norma sugli incentivi per i rimpatri si corregge, ma non viene elimina ... ansa.it Governo, Mattarella interviene sul decreto Sicurezza. Crosetto: Navi a Hormuz anche senza OnuLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo che la premier si è detta pronta a contribuire a una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz ... fanpage.it Il Governo è prossimo a cedere anche l’ultimo pacchetto del 4,86% di Siena che vale circa 1,33 miliardi di euro. - facebook.com facebook Una fonte qualificata di area governo: “Ennesima dimostrazione che serve un reset”. E all’improvviso il commissariamento della Fgci è ritornato altissimo. x.com