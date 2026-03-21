Sella ad Avellino per andare oltre gli ostacoli Di Paolantonio | Cogliamo le opportunità

Alla vigilia della partita di stasera alle 20.30 ad Avellino, il coach della Sella ha parlato della preparazione della squadra e delle sfide imminenti. Di Paolantonio ha sottolineato l'importanza di affrontare gli ostacoli e ha evidenziato come la squadra sia determinata a sfruttare le opportunità che si presenteranno durante l’incontro. I giocatori sono concentrati sulla sfida e pronti a scendere in campo.

Alla vigilia della trasferta ad Avellino di stasera alle 20.30, coach Di Paolantonio ha risposto alle domande sulla preparazione della partita in casa Sella. La rinnovata fiducia della società, nonostante i risultati, è presumibile che le abbia fatto piacere: pensa che questo si possa tradurre in una maggior tranquillità nel lavoro settimanale e di conseguenza nelle prestazioni in partita? "Sono due discorsi differenti: ovviamente la fiducia verso di me ed il mio lavoro fa molto piacere e ringrazio il club di questo. Per quanto riguarda il lavoro, direi che si è visto quello che stiamo facendo in palestra, anche se purtroppo non è corroborato dai risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella ad Avellino per andare oltre gli ostacoli. Di Paolantonio: "Cogliamo le opportunità" Articoli correlati Sella: crollo interno, Di Paolantonio si assume la colpaLa crisi del Sella Ferrara si è approfondita dopo la pesante sconfitta interna contro il Mestre. "Sella, ora basta errori. Ad Avellino una gara tosta"A pochi giorni dalla trasferta di sabato ad Avellino, Luca Conti ha risposto ad alcune domande sulla partita e sulla volata per evitare i play out in... Altri aggiornamenti su Sella ad Avellino per andare oltre gli... Temi più discussi: Sella, anticipo bollente. Domani l’Avellino degli ex; Sella, ora basta errori. Ad Avellino una gara tosta; Cento cerca la svolta ad Avellino; Basket e sociale ad Avellino con la Cucina titanica aggregativa. Sella Cento, Di Paolantonio Ad Avellino sarà un banco di prova severoIn vista della sfida di sabato 21 marzo al Pala Del Mauro contro Avellino, Emanuele Di Paolantonio ha fatto il punto sulla preparazione della squadra e sul momento che sta attraversando ... pianetabasket.com Panchina Sampdoria, Attilio Lombardo si gioca tutto con l’AvellinoLombardo resta sulla panchina della Sampdoria fino all'Avellino, la sfida con Ballardini decisiva per la sua permanenza da primo allenatore ... clubdoria46.it Siamo a Buenos Aires, persi tra le strade della città in sella a una bici, quando all’improvviso appare lui. Messi. Enorme, con la fascia da capitano e le tre stelle sul petto. È il murale di Martín Ron, il più grande street artist d’Argentina, dipinto dopo il Mondiale 2 facebook In 80 anni Filippini ha portato Brescia in sella a una Vespa x.com