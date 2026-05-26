Un uomo è stato fermato dalla Digos a Reggio Emilia perché aveva pianificato di commettere una strage usando un coltello. Secondo quanto ricostruito, aveva contattato via Telegram un affiliato dell’Isis, chiedendo di organizzare un attentato in Italia. Durante le indagini, è stato anche scoperto che l’uomo mostrava video di decapitazioni a scuola. La polizia ha arrestato il soggetto con l’accusa di tentativo di attacco terroristico.

Reggio Emilia, 26 maggio 2026 – È stato fermato dalla Digos di Reggio Emilia, perché voleva compiere una strage con un coltello, per conto dell’ Isis. Stiamo parlando del 22enne Yaber Naggay, italiano di seconda generazione e di origini marocchine, conclamato sostenitore dello Stato Islamico. Si stanno svolgendo tutte le indagini del caso, mentre lui è chiuso in carcere in custodia cautelare. ‘Lupo solitario’ contattato su Telegram. A quanto risulta, in una chat Telegram di inizio maggio, scritta in parte in arabo e in parte in inglese, un presunto reclutatore dell'Isis ha scritto al 22enne per arruolamento con finalità di terrorismo, chiamandolo ‘ Lupo solitario ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Lupo solitario’ contattato su Telegram dall’Isis “per fare un attentato in Italia”. A scuola mostrava video di decapitazioni

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