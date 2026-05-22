Mappe del Vaticano e video di chiese | nel telefono del 15enne tunisino legato all' Isis i possibili sopralluoghi per l’attentato

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo tunisino di 15 anni, arrestato a Firenze in relazione a un’indagine sull’Isis, è stato trovato in possesso di mappe del Vaticano e video di chiese, che potrebbero aver indicato possibili “sopralluoghi” per un attentato. La sua storia ha generato polemiche, considerando che solo un anno fa era stato “graziato” e affidato in prova. L’indagine si concentra sui contenuti trovati nel suo telefono, che mostrano dettagli sulla possibile preparazione di un attacco.

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L’arresto a Firenze del 15enne tunisino legato all’Isis sta sollevando molte polemiche, in primis perché l’adolescente, solo un anno fa, era stato “graziato” e affidato in prova. Oggi, a fronte della manifesta pericolosità per la sicurezza dello Stato, il 15enne si trova affidato a un istituto minorile e nel frattempo proseguono le indagini per chiarire al meglio la sua posizione e i suoi movimenti, perché di elementi degni di attenzione (in questo caso ce ne sono tanti) potrebbero anche fare luce su eventuali reti presenti in Italia. Le domande a cui dare una risposta sono tante e probabilmente non tutte, almeno nell’immediato, la troveranno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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