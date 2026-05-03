Schlein a Imola | La nostra coalizione è più unita della destra

A Imola, la segretaria del Partito Democratico ha affermato che la coalizione progressista è più compatta rispetto alla destra. Ha poi partecipato a iniziative a Cervia e nel Ravennate, ribadendo il suo sostegno ai candidati del partito e delle alleanze civiche in vista delle elezioni amministrative del 2026. Il suo intervento ha incluso critiche al Governo in carica e un messaggio di unità per il centrosinistra.

Da Imola a Cervia, passando per il Ravennate, Elly Schlein rilancia il messaggio del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative 2026: unità della coalizione progressista, critica al Governo Meloni e sostegno ai candidati sindaco del Partito Democratico e delle alleanze civiche. La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schlein: “i voti della coalizione progressista superano quelli della destra” Schlein a stampa estera: I voti della coalizione progressista superano quelli della destra – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "Questa coalizione è riuscita a battere le destre già in diverse regioni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elly Schlein a Cervia, Faenza e Imola domenica 3 maggio; Arriva Elly Schlein a sostenere la ricandidatura di Panieri a sindaco; Schlein, 'la nostra coalizione è molto più unita della destra'; Renzi appoggerà Lepore alle prossime elezioni. Schlein a Imola: La nostra coalizione è più unita della destraLa segretaria rilancia il centrosinistra in Emilia-Romagna: sostegno a Marco Panieri a Imola e a Mirko Boschetti a Cervia, attacco al governo Meloni sulla crescita zero ... bolognatoday.it Schlein, 'la nostra coalizione è molto più unita della destra'(ANSA) - IMOLA, 03 MAG - Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione, che è in campo è competitiva ed è unita, molto più della destra nonostante quello che raccontano ... msn.com Schlein ci prova a costruire consenso su un racconto catastrofico, ma puntualmente la realtà presenta il conto. La recessione evocata dal Pd non c’è e il mercato del lavoro continua a creare occupazione con quasi mille nuovi posti di lavoro stabili al giorno da - facebook.com facebook Natuzzi jr contro Schlein: “Elly, siediti su scatola di ricci di mare”. @WandaMarra x.com