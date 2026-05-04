Schlein | La nostra coalizione è molto più unita della destra

Nel corso di un intervento pubblico, una leader politica ha affermato che la propria coalizione, considerata in crescita rispetto all’anno precedente, si presenta oggi più compatta rispetto alla destra. Ha inoltre dichiarato che, nonostante le narrazioni contrarie, il gruppo si trova in una posizione competitiva in vista delle prossime sfide elettorali. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento nella città di Imola.

IMOLA - "Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione, che è in campo è competitiva ed è unita, molto più della destra nonostante quello che raccontano". Lo ha detto, parlando a Imola (Bologna) a un'iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Marco Panieri, la segretaria del Pd Elly Schlein (foto). "Sono due giorni - ha detto Schlein - che vado in giro per comuni tra l'Emilia-Romagna, le Marche e l'Abruzzo o ho trovato un sacco di comuni dove la destra è divisa e invece il nostro campo progressista è unito, è coeso, attorno a valori comuni".🔗 Leggi su Lopinionista.it

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