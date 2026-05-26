A Terracina si terrà uno spettacolo teatrale e musicale dedicato a Ennio Morricone, intitolato “Il genio, l’uomo, il padre”. L’evento si basa sull’omonimo libro scritto da Marco Morricone e Valerio Cappelli. La rappresentazione ripercorre la vita e il lavoro del compositore, mettendo in luce aspetti personali e professionali. La data e il luogo esatto dell’evento non sono stati specificati.

Cosa: Spettacolo teatrale e musicale Ennio Morricone “Il genio, l’uomo, il padre”, tratto dall’omonimo libro di Marco Morricone e Valerio Cappelli.. Dove e Quando: Teatro Romano di Terracina (LT), sabato 30 maggio alle ore 21:00.. Perché: Per scoprire il lato più intimo, i paradossi e la quotidianità del più grande compositore italiano del Novecento, attraverso un emozionante intreccio di musica dal vivo e letture drammaturgiche.. La magia immortale della grande musica d’autore incontra il fascino millenario dell’archeologia italiana nel cuore della provincia pontina. Il suggestivo Teatro Romano di Terracina si prepara ad accogliere un appuntamento di eccezionale valore emotivo e culturale, inserito nel ricco cartellone del festival Regina Theatri – Festival delle Arti Performative. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’uomo dietro il genio: Ennio Morricone a Terracina

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