Morricone jr presenta il libro sul padre Ennio | Il genio l' uomo il padre

Mercoledì 15 aprile alle 20:00 si terrà a Carinaro, presso il Vega Palace in viale della Logistica, un evento del salotto letterario Vega Cultura. Marco Morricone, figlio del compositore Ennio Morricone, presenterà il suo nuovo libro intitolato

Mercoledì 15 aprile alle ore 20:00 a Carinaro, presso il Vega Palace in viale della Logistica, è in programma un nuovo e prestigioso appuntamento del salotto letterario Vega Cultura: Marco Morricone, figlio del grande compositore Ennio Morricone, insieme a Valerio Cappelli, giornalista e autore.🔗 Leggi su Casertanews.it

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