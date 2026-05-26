L'uomo che ha accoltellato il figlio al Rione Sanità di Napoli aveva crisi di astinenza e disagio psichico

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 12 anni è stato accoltellato due volte alle spalle e al petto nel Rione Sanità di Napoli. Dopo aver colpito il bambino, l’uomo si è ferito alla gola e ai polsi. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo soffriva di crisi di astinenza e disagio psichico al momento dell’episodio.

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Ha colpito il bambino di 12 anni due volte, alle spalle e al petto, poi si è ferito a gola e polsi. È stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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