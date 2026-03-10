È morto l'uomo che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli | si è suicidato in ospedale
Un uomo che aveva accoltellato una donna su un bus dell'ANM a Napoli è deceduto in ospedale, dove si trovava in seguito a un tentativo di suicidio. Dopo aver aggredito la sconosciuta, era stato ricoverato e aveva tentato di togliersi la vita. La sua morte è stata confermata dai medici dell'ospedale.
Antonio Meglio, l'uomo che ha accoltellato una sconosciuta su un bus dell'Anm a Napoli, è morto: si è suicidato in ospedale, dove era già stato ricoverato per un tentativo di suicidio dopo l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
