È morto l'uomo che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli | si è suicidato in ospedale

Un uomo che aveva accoltellato una donna su un bus dell'ANM a Napoli è deceduto in ospedale, dove si trovava in seguito a un tentativo di suicidio. Dopo aver aggredito la sconosciuta, era stato ricoverato e aveva tentato di togliersi la vita. La sua morte è stata confermata dai medici dell'ospedale.