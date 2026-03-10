Un uomo di 39 anni si è suicidato mentre era piantonato in ospedale a Napoli. Pochi giorni prima, aveva ferito con un coltello una penalista di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero. L’uomo, di nome Antonio Meglio, è deceduto nel reparto di degenza dell’ospedale. La polizia sta indagando sulle circostanze del suo gesto.

Antonio Meglio, 39 anni, si è tolto la vita mentre era piantonato in ospedale. L’uomo pochi giorni fa aveva aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero. È morto Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero, a Napoli. L’uomo si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo mentre si trovava piantonato in ospedale, dove era stato trasferito dopo il fermo. L’episodio risale alla serata di giovedì 5 marzo, quando il 39enne aveva minacciato la donna con un coltello all’interno di un autobus. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, suicida in ospedale l’uomo che aveva accoltellato un’avvocata al Vomero

Articoli correlati

È morto l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli: si è suicidato in ospedaleAntonio Meglio, l'uomo che ha accoltellato una sconosciuta su un bus dell'Anm a Napoli, è morto: si è suicidato in ospedale, dove era già stato...

Tentato femminicidio a Monfalcone: uomo si suicida dopo aver accoltellato la moglieNotte di violenza a Monfalcone: un 76enne accoltella la compagna, 63 anni, poi si suicida.

Una selezione di notizie su Napoli suicida in ospedale l'uomo che...

Temi più discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Studentessa 24enne in Erasmus morta all'ospedale di Cordoba; Muore a Cordoba studentessa Erasmus 24enne del Grossetano iscritta a Veterinaria: inutile corsa in ospedale dopo un malore, non soffriva di patologie; Cronaca. Bambino morto dopo trapianto a Napoli, funerali mercoledì alle 15.

È morto l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli: si è suicidato in ospedaleAntonio Meglio, l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta su un bus dell’Anm a Napoli, è morto: si è suicidato in ospedale, dove era già stato ricoverato per un tentativo di suicidio dopo ... fanpage.it

Accoltella una donna su un bus a Napoli: drammatico epilogo per l’aggressore in ospedaleAccoltella una donna su un bus a Napoli: l’aggressore, già in cura per disturbi psichiatrici, si è tolto la vita durante il ricovero in ospedale. notizie.it

Frustalupi lancia il paragone: “Alisson Santos Ricorda Neymar” Il nome di Alisson Santos continua a far discutere e ad accendere la curiosità attorno al nuovo talento offensivo del Napoli. A parlarne è stato Nicolò Frustalupi, storico vice allenatore di Walter M - facebook.com facebook

Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com