Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi festeggia il 174º anniversario dalla nascita della Polizia di Stato. La cerimonia si svolgerà nel Castello Alfonsino e sarà presenziata dalle autorità più rappresentative della regione. L’evento si inserisce nelle commemorazioni ufficiali di questa ricorrenza. La data segna un traguardo storico per le forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio.

BRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che si terrà nella suggestiva cornice del Castello Alfonsino e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali.Questo importante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato.

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Istituzioni unite per la solidarietà. Un bel gesto in Pediatria al Perrino di Brindisi. Grazie Questura di Brindisi - facebook.com facebook