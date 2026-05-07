A zig zag sulla Noventana automobilista ubriaco fradicio ricoverato in ospedale

Un automobilista di circa 45 anni, residente a Noventa, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico quasi sei volte sopra il limite legale. Durante un tentativo di attraversare una strada, ha percorso un tratto a zig zag, attirando l’attenzione di altri automobilisti. È stato poi soccorso e trasportato in ospedale, evitando così incidenti più gravi sulla strada. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le verifiche del caso.

Scongiurati gravi incidenti stradali, tolto dalla strada un automobilista italiano di circa 45 anni residente a Noventa sorpreso alla guida con un tasso alcolemico quasi sei volte il limite consentito dalla legge. E' successo tutto ieri pomeriggio 6 maggio a Noventa Padovana. Al 112 attorno alle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Famiglia distrutta sulla Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontaleLa procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre,... Tir a zig-zag sulla Telesina: camionista beccato al cellulare mentre guida, scatta la sospensione della patenteTempo di lettura: < 1 minutoContinua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della circolazione stradale e il... Tutti gli aggiornamenti A zig zag sulla Noventana, automobilista ubriaco fradicio ricoverato in ospedaleIeri pomeriggio 6 maggio alle 18 al 112 sono pervenute telefonate che hanno riferito di un uomo su Skoda che procedeva ad andatura incerta. E' stato intercettato dai carabinieri. Alcoltest quasi sei v ... padovaoggi.it A zig-zag sulla superstrada Ferentino-Sora, paura tra gli automobilisti: il conducente era ubriaco. Denuncia e multaSul posto è intervenuta tempestivamente una gazzella della Compagnia Carabinieri di Anagni, già in servizio di pattuglia su quell’arteria, che è riuscita a individuare e bloccare il veicolo, una ... ilmessaggero.it