Ulixes Sgr e Lumen Ventures lanciano ' Lumen II' fondo dedicato a insurtech fintech e digital health

Ulixes Sgr e Lumen Ventures hanno annunciato il lancio di 'Lumen II', un nuovo fondo dedicato a investimenti in fase seed nei settori insurtech, fintech, digital health e cybersecurity. La creazione di questo veicolo mira a sostenere startup emergenti e a favorire lo sviluppo di soluzioni innovative in questi ambiti. L'annuncio è stato diffuso ufficialmente il 11 marzo.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Ulixes Sgr e Lumen Ventures annunciano il lancio di 'Lumen II', veicolo dedicato a investimenti in fase seed con un focus settoriale su insurtech, fintech, digital health e cybersecurity. Il fondo ha già completato con successo il first closing e proseguirà la raccolta fino al raggiungimento dell'hard cap di 100 milioni di euro. Il fondo è gestito da Ulixes Sgr, società di gestione del risparmio italiana appartenente al Gruppo Banca Popolare di Fondi, che con questa nuova iniziativa arricchisce la propria offerta e il proprio management, integrando il proprio expertise con quello del team Lumen Ventures, alla seconda iniziativa nel settore del Venture Capital. 🔗 Leggi su Iltempo.it

