L’umanità di Leone per disarmare il dominio dell’Ai

Notizia in breve

Un uomo ha dichiarato di voler restare umano per contrastare il controllo dell’intelligenza artificiale. Ha sottolineato che l’AI non è solo un insieme di numeri, ma un mezzo di potere nelle mani di pochi. Non sono state fornite altre informazioni sui metodi o sulle azioni intraprese. La sua posizione si basa sull’importanza di mantenere caratteristiche umane in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.