L’umanità di Leone per disarmare il dominio dell’Ai
Un uomo ha dichiarato di voler restare umano per contrastare il controllo dell’intelligenza artificiale. Ha sottolineato che l’AI non è solo un insieme di numeri, ma un mezzo di potere nelle mani di pochi. Non sono state fornite altre informazioni sui metodi o sulle azioni intraprese. La sua posizione si basa sull’importanza di mantenere caratteristiche umane in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.
Magnifica humanitas Logiche tecnocratiche, disinformazione, rischio per la democrazia, ingiustizia: la prima enciclica di Prevost nel solco di Bergoglio Magnifica humanitas Logiche tecnocratiche, disinformazione, rischio per la democrazia, ingiustizia: la prima enciclica di Prevost nel solco di Bergoglio Restare umani per contrastare la dittatura dell’algoritmo. Che non è un’astratta sequenza matematica, ma un concreto strumento di dominio nelle mani di pochi potenti, destinato a diventare – se non efficacemente «disarmato» – «l’infrastruttura invisibile dei sistemi». Il testo (245 paragrafi in cinque capitoli) è stato presentato ieri... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il monito di papa Leone: L'intelligenza artificiale va disarmata
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