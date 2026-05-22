L' enciclica di Leone | Disarmare l' IA

Un nuovo documento invita a riflettere sull'uso delle tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale, ispirandosi ai valori del Vangelo. L'enciclica evidenzia la necessità di vivere queste innovazioni con sensibilità, aprendo i cuori e respingendo ogni impiego perverso. In particolare, si focalizza sul divieto di impiegare l’IA in ambiti bellici e militari, sottolineando l’importanza di un approccio etico e responsabile nel loro sviluppo e applicazione.

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Vivere le tecnologie nel tempo dell'intelligenza artificiale ispirandosi al Vangelo, aprendo i cuori e rifiutando ogni utilizzo perverso, soprattutto in campo bellico e militare. Il mondo attende la prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, che sarà resa pubblica il 25 maggio prossimo, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Come già anticipato su Il Giornale lo scorso gennaio, il testo, firmato dal pontefice lo scorso 15 maggio, propone, tra le altre cose, una forte critica al post-umanesimo e al trans-umanesimo, riconoscendo le fragilità dell'essere umano come risorsa e non come un limite.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'enciclica di Leone: "Disarmare l'IA" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Message Of Pope Leo XIV For Lent 2026 | '3 Minute' Reflections Sullo stesso argomento Leggi anche: Magnifica Humanitas, perché papa Leone promulgherà un’enciclica sull’IA IA e dignità umana: il Vaticano prepara l’enciclica Magnifica? Domande chiave Come cambierà il lavoro con l'avvento dell'IA agentica? Chi risponderà legalmente delle decisioni prese autonomamente dalle... #MAGNIFICAHUMANITAS La presentazione della prima #Enciclica di #PapaLeoneXIV su @TV2000it in diretta dall’Aula del Sinodo in Vaticano Lunedì #25maggio Dalle ore 11.00 speciale @chiesatv2000 in streaming e on demand su #Play2000 x.com Piccola discussione sul nuovo enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale reddit La prima enciclica dei Papi: da Leone XIII a Leone XIVA poco più di un anno dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV pubblicherà lunedì prossimo la sua prima enciclica Magnifica humanitas, dedicata – come è noto – alla custodia della persona uma ... acistampa.com Papa Leone XIV, pronta prima enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificialeLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, pronta prima enciclica 'Magnifica Humanitas' sull'intelligenza artificiale ... tg24.sky.it