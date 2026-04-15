Cerimonia di consegna diplomi di Baccalauréat al cicognini di Prato per l’esame di Stato 2025

Il 14 aprile 2026, presso il Teatro del Convitto Nazionale Cicognini di Prato, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di Baccalauréat. L’evento si è tenuto tra le 9:30 e le 13:00 e ha coinvolto gli studenti che hanno sostenuto gli Esami di Stato relativi al diploma binazionale italo-francese nell’anno. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e familiari.

Il giorno 14 aprile 2026 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 nel Teatro del Convitto Nazionale Cicognini di Prato, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei Diplomi di Baccalauréat agli studenti che hanno sostenuto gli Esami di Stato relativi al diploma binazionale italo-francese nell’anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Premio Giornalistico Rossella Minotti 2025, i vincitori e la cerimonia di consegna degli attestatiMilano, 4 marzo 2026 – Quel sorriso dolce è quello che più manca alla redazione del Giorno, dove Rossella ha lavorato per quasi tutta la sua vita... Premio Rossella Minotti 2025, i vincitori della sesta edizione. La cerimonia di consegna degli attestatiMilano, 12 marzo 2026 – Il Premio Rossella Minotti, giunto alla sua sesta edizione, si è concluso ieri con una cerimonia di premiazione che ha fatto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cerimonia delle lauree in piazza San Marco, attesi quasi 800 studenti; Diplomi EsaBac: numerosa delegazione del Liceo Colonna alla cerimonia di Prato; Repubblica Dominicana – I Salesiani diplomano 73 nuovi comunicatori al termine del quarto ciclo della Scuola di Comunicazione PLUS - ANS; Caserta, consegnati i diplomi al Liceo Diaz: 416 studenti celebrano la maturità. Caserta, consegnati i diplomi al Liceo Diaz: 416 studenti celebrano la maturitàCaserta - Un ritorno tra i banchi carico di emozione e significato ha segnato la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del Liceo Diaz, ... pupia.tv Sant'anna, cerimonia di consegna dei diplomi a 209 allieviE' in programma sabato prossimo, 14 febbraio nell'aula magna della Scuola superiore Sant'Anna la cerimonia di consegna dei diplomi a 209 allievi, tra gli 88 del primo livello, secondo livello e ... ansa.it La cerimonia funebre di Paolo Tripodi si terrà domani, giovedì 16 aprile, al tempio crematorio del cimitero di Aosta (ore 16.30). #gazzettamatin #lutto - facebook.com facebook Cerimonia di premiazione @luxaward. Segui la diretta dalle 18.00 multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreamin… x.com