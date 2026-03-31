Alla d' Annunzio si formano gli esperti delle prossime missioni spaziali | consegnati i primi diplomi del master in Planetary Sciences

Lunedì 30 marzo, nell’aula consiliare del rettorato del campus di Chieti, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ai primi laureati del master in Planetary Sciences. La cerimonia ha segnato il completamento del primo ciclo formativo del programma internazionale Europlanet, promosso dall’università d’Annunzio in collaborazione con altri atenei europei. La sessione ha visto la consegna dei titoli ai diplomati della prima coorte del progetto GeoPlaNet Erasmus Mundus.

Il futuro delle geoscienze planetarie passa per l’Abruzzo. Si è tenuta nella mattinata di lunedì 30 marzo, nell’aula consiliare del rettorato, nel campus di Chieti dell'università d'Annunzio, la cerimonia ufficiale di firma dei diplomi per la prima coorte di laureati del GeoPlaNet Erasmus Mundus Joint Master, un evento che segna un traguardo storico per l'ateneo. Tra i primi dottori magistrali a conseguire il titolo congiunto, sono stati diplomati Clara Guth e Jakub Morawski, rappresentanti di una classe multiculturale di 18 studenti che hanno completato un percorso itinerante tra i tre Paesi partner. Il programma GeoPlaNet si distingue per un approccio altamente tecnologico, che integra l'uso della realtà virtuale e tirocini di ricerca presso i laboratori più avanzati d'Europa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Alla d'Annunzio si formano gli esperti delle prossime missioni spaziali: consegnati i primi diplomi del master in Planetary Sciences Articoli correlati Alla d'Annunzio parte il master in Business Crisis and Innovation Management dedicato alla memoria di Sergio MarchionneL'università degli studi Gabriele d’Annunzio, nella persona del magnifico rettore, Liborio Stuppia, con l’apporto professionale del dirigente... Tutti a scuola di survivor al Parco del Cardeto: consegnati i diplomi agli alunni del corso di educazione ambientaleSi tratta delle Faiani con le classi IV A - IV B - IV C dell'Istituto comprensivo "Margherita Hack". Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Consegnati i primi diplomi del master in Planetary Sciences all'università d'Annunzio; Internazionalizzazione e missioni nello spazio, alla d'Annunzio primi diplomi del Master in Planetary Sciences; Master in Planetary Sciences, all’Università Gabriele d’Annunzio i primi diplomi del programma europeo; Festa Pineto volley a Ravenna, Di Silvestre elogia il gruppo e guarda ai play off per la Superlega. Internazionalizzazione e future missioni nello spazio: alla d’Annunzio i primi diplomi del Master in Planetary SciencesChieti. Il futuro delle geoscienze planetarie passa per l’Abruzzo. Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Rettorato, nel ... abruzzolive.it Alla “d’Annunzio” i primi diplomi del Master Erasmus Mundus in “Planetary Geosciences”. Leggi qui https://www.lancianonews.net/notizie/cultura/19573/alla-d-annunzio-i-primi-diplomi-del-master-erasmus-mundus-in-planetary-geosciences - facebook.com facebook