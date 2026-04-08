Cristina malata di anoressia | Ho chiesto aiuto psichiatrico in ospedale ma mi hanno mandata a casa col sondino

Cristina, affetta da anoressia, ha riferito di aver chiesto assistenza psichiatrica in ospedale, ma le è stato indicato di tornare a casa con un sondino. Da circa tre settimane si trova in questa condizione, con un sondino inserito che dovrebbe permetterle di alimentarsi tramite le sacche fornite a domicilio. Tuttavia, a causa delle complicanze legate alla sua malattia, non riesce a seguire correttamente la terapia.

Cristina da tre settimane si trova a casa con un sondino. Dovrebbe alimentarsi con quello, grazie alle sacche che riceve a casa, ma a causa della sua malattia non riesce a farlo. "Ci provo ma poi butto tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lys Gomis: "Alcol e cocaina mi hanno distrutto, ho chiesto aiuto. Scaricai un estintore contro Ogbonna e..."Per lui la luce in fondo al tunnel non è stata solo una metafora, ma l’inizio di una nuova vita.