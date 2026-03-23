Romelu Lukaku potrebbe salutare il Napoli alla fine della stagione in corso con il centravanti belga che potrebbe aver terminato la sua avventura in azzurro. Quale futuro per Romelu Lukaku (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato dal quotidiano Voetbalkrant il centravanti belga potrebbe tornare in Belgio alla fine del campionato in corso con l’Anderlecht che vorrebbe riportarlo a casa. Classe 1993, la punta starebbe valutando un ritorno in Belgio dove, stando a quanto si legge sul quotidiano, starebbe costruendo una lussuosa villa a pochi chilometri dal centro sportivo dell’Anderlecht. Altro fatto che potrebbe riavvicinarlo a casa è la presenza di suo figlio Romeo nelle giovanili dell’Anderlecht con Romelu che è già stato presente al quartier generale della squadra proprio per assistere alle partite di suo figlio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lukaku verso l’addio al Napoli, destinazione a sorpresa per il belga

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