Napoli addio Lukaku | il belga si propone al Milan

Al termine della stagione, sembra essere ormai certa la separazione tra il Napoli e Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, sta già cercando una nuova squadra e si sta muovendo per trovare una sistemazione diversa da quella attuale. La situazione tra il club partenopeo e il giocatore si sta definendo, con il centravanti che si sta concentrando sulle proprie future opportunità.

Si profila una rottura definitiva tra il Napoli e Romelu Lukaku al termine dell’attuale stagione, con il centravanti belga già attivamente impegnato nella ricerca di una nuova sistemazione professionale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore, attualmente fermo ai box da diverse settimane, avrebbe iniziato a sondare il terreno con vari top club europei. Tra questi figurerebbe con insistenza il Milan, società storicamente alla ricerca di un rinforzo di peso per il proprio reparto avanzato e già accostata all’ex interista in diverse sessioni di mercato passate, senza che tuttavia si arrivasse mai alla fumata bianca.🔗 Leggi su Milanzone.it Notizie correlate Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»"> Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e guarda ancora verso Milano. Lukaku verso l’addio al Napoli, destinazione a sorpresa per il belgaRomelu Lukaku potrebbe salutare il Napoli alla fine della stagione in corso con il centravanti belga che potrebbe aver terminato la sua avventura in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lukaku, toccata e fuga a Napoli: nessun contatto con Conte, addio sempre più vicino. E i campani sperano in un buon Mondiale; Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale; Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund? Idea Pinamonti; Il lungo addio Lukaku-Napoli, blitz in città ma riparte subito. Lukaku in Belgio, ma presto tornerà a Napoli: le ultimeAltro post enigmatico da parte di Romelu Lukaku sui social. I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Non mollare mai. Non ignoro ... tuttonapoli.net Napoli, l’estate della rivoluzione: le mosse dopo gli addii di Anguissa e Lukaku, aspettando la decisione di ConteIl Napoli è pronto a rivoluzionare la rosa nella prossima estate: tre pilastri verso l'addio, i possibili sostituti e la strategia del club per l'allenatore ... sport.virgilio.it ARTHUR ATTA PER SOSTITUIRE ANGUISSA! Il Napoli sembra aver deciso la prima mossa per il centrocampo del futuro: via Zambo Anguissa, all-in su Atta dell'Udinese per sostituirlo! Il centrocampista dei friulani è una delle sorprese di questa Serie A e - facebook.com facebook Blitz anticamorra della Polizia di Stato a Napoli: 23 i soggetti finiti in manette all’esito dell’operazione. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, detenzione e porto illegale di armi, con l’ag x.com