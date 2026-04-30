Napoli addio Lukaku | il belga si propone al Milan

Da milanzone.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della stagione, sembra essere ormai certa la separazione tra il Napoli e Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, sta già cercando una nuova squadra e si sta muovendo per trovare una sistemazione diversa da quella attuale. La situazione tra il club partenopeo e il giocatore si sta definendo, con il centravanti che si sta concentrando sulle proprie future opportunità.

Si profila una rottura definitiva tra il Napoli e Romelu Lukaku al termine dell’attuale stagione, con il centravanti belga già attivamente impegnato nella ricerca di una nuova sistemazione professionale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore, attualmente fermo ai box da diverse settimane, avrebbe iniziato a sondare il terreno con vari top club europei. Tra questi figurerebbe con insistenza il Milan, società storicamente alla ricerca di un rinforzo di peso per il proprio reparto avanzato e già accostata all’ex interista in diverse sessioni di mercato passate, senza che tuttavia si arrivasse mai alla fumata bianca.🔗 Leggi su Milanzone.it

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