Romelu Lukaku ha dichiarato di avere un anno di contratto con il Napoli e di non aver mai chiesto di partire. Attualmente convocato dalla nazionale belga per il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, ha parlato della sua situazione con il club, senza fornire dettagli ulteriori. Nessuna modifica al contratto è stata annunciata e il giocatore ha confermato il suo impegno con la squadra.

Romelu Lukaku, convocato dal Belgio per il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, ha parlato della sua situazione al Napoli e di come si sente in questo momento. Le sue parole arrivano a RTBF, la Radio Télévision Belge de la Communauté Française, cioè il servizio pubblico radiotelevisivo francofono del Belgio. In pratica è l’equivalente della RAI, ma per la parte francofona del Paese. Le parole di Lukaku. Partendo dal Napoli: “ Mi dà un po’ fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato. Non sono venuto in Belgio in vacanza. Volevo tornare il più rapidamente possibile alla mia versione migliore” Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: va tutto bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku: “Napoli? Mi resta un anno di contratto. Non sono il tipo che chiede di partire”

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LUKAKU NAPOLI È FINITA COMUNICATO NAPOLI DURISSIMO CONTRO DI LUI

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