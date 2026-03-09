René Redzepi, chef del ristorante Noma di Copenaghen, ha riconosciuto di aver commesso comportamenti violenti nelle cucine, affermando di essere diventato il tipo di chef che aveva promesso di non essere. In un messaggio pubblico, ha dichiarato di essere cambiato e di aver riflettuto su quanto accaduto. Le accuse di violenza e abusi al Noma erano state diffuse a livello internazionale.

Quel castello dorato aveva già rischiato di sgretolarsi più volte: ad esempio quando il New York Times aveva scoperto che i tanti stagisti che lavoravano nella brigata del Noma non venivano pagati, o quando i conti sembravano non tornare. Poi, il Noma di Copenaghen aveva chiuso, annunciando una nuova vita, fatta di pop up restaurant in giro per il mondo e temporary stagionali. Un successo, una case history gastronomica, fin quando a turbare il tutto è arrivato Jason Ignacio White, responsabile ricerca e sviluppo presso il Nome Fermentation Lab dal 2017 al 2022, che ha accusato online lo chef e il suo entourage di violenze e abusi fisici e psicologici, raccogliendo decine di testimonianze e invocando un #MeToo della ristorazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - René Redzepi ammette le accuse di violenza nelle cucine: «Mi sono ritrovato a essere il tipo di chef che mi ero ripromesso di non diventare, ma ora sono cambiato»

Articoli correlati

Leggi anche: Franco Agyekum: «Dopo MasterChef mi sono licenziato, in ufficio mi sentivo vuoto. Ora faccio il cuoco, guadagno meno e gli orari sono difficili, ma sono felice»

“Ero la Zingara di Rai 1, non sapevo leggere i tarocchi ma la gente mi chiedeva i numeri del Lotto. Dopo quell’esperienza mi sono rasata a zero e sono partita”: parla Cloris BroscaIl nome di Cloris Brosca rimane, nell’immaginario collettivo, legato alla figura della Zingara di Luna Park, il programma di Rai1 che negli anni ’90...

Aggiornamenti e notizie su René Redzepi

Temi più discussi: René Redzepi ammette: sono stato aggressivo al Noma e mi pento; René Redzepi ammette le violenze al Noma: Mi scuso con coloro che hanno sofferto, ho lavorato per cambiare; Bufera Noma, Redzepi ammette: Rabbia e aggressione fisica, non so gestire la pressione, mi pento; Mi scuso con chi ha sofferto non riuscivo a reggere la pressione Oggi sto imparando a gestire la rabbia | lo chef del Noma conferma gli abusi e i maltrattamenti nel ristorante stellato.

René Redzepi ammette le violenze al Noma: «Mi scuso con coloro che hanno sofferto, ho lavorato per cambiare»Lo chef danese, accusato di abusi verbali e fisici in cucina da molti ex dipendenti, si scusa pubblicamente sui social: «Anche se non riconosco tutti i dettagli degli episodi menzionati, ci vedo abbas ... corriere.it

René Redzepi ammette i maltrattamenti al Noma di Copenaghen: «Non ero in grado di gestire la pressione»Su Instagram, Redzepi si è rivolto ai suoi collaboratori, scusandosi per quanto accaduto in passato. «A coloro che hanno sofferto sotto la mia leadership, per le mie scelte sbagliate o la mia rabbia, ... iodonna.it

L’inchiesta del New York Times sul Noma: oltre 35 ex dipendenti raccontano pugni, umiliazioni e minacce nella cucina di René Redzepi tra il 2009 e il 2017 - facebook.com facebook

Scandalo al Noma Le accuse a René Redzepi rivelano un sistema tossico @Panna975 su Gastronomika @Linkiesta @christianrocca x.com