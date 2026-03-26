Rodri a sorpresa | Mi resta un anno di contratto col City un mio futuro al Real Madrid? Non si può…

Il centrocampista del Manchester City ha dichiarato di avere ancora un anno di contratto con la sua attuale squadra e ha escluso la possibilità di un trasferimento al Real Madrid. La sua comunicazione si è concentrata sulla durata del contratto e sulla mancanza di possibilità di cambiare squadra in questo momento. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle eventuali trattative o sui piani futuri.

Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può.» Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può…» Articoli correlati Mourinho, c’è una clausola a sorpresa nel contratto col Benfica. Indiscrezione clamorosa: può tornare in quel club l’anno prossimo!Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I... Real Madrid-City è la partita più giocata della Champions: si affrontano per il quinto anno di filaSarà di nuovo Manchester City contro Real Madrid, una partita diventata ormai una classica del calcio europeo: negli ultimi sette anni si sono... Altri aggiornamenti su Real Madrid Il centrocampista del Manchester City, Rodri, ha detto la sua in merito a quello che potrebbe essere il proprio futuro: le parole dello spagnoloIl centrocampista del Manchester City, Rodri, ha detto la sua in merito a quello che potrebbe essere il proprio futuro: le parole dello spagnolo ... calcionews24.com Rodri a sorpresa: Non mi avevano detto nulla del Pallone d'Oro. Con gli Europei però...Rodri a sorpresa: Non mi avevano detto nulla del Pallone d'Oro. Ma con l'Europeo... Che sentimenti avrà mai provato Rodri ieri sera nello scoprire di essere il primo spagnolo, oltre che il primo ... informazione.it