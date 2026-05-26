Romelu Lukaku ha dichiarato di avere ancora un anno di contratto con il Napoli e di voler rimanere in squadra. L’attaccante, attualmente in Belgio, ha parlato con RTBF senza fornire dettagli sul suo futuro. La sua volontà di restare è stata confermata, ma non sono state annunciate eventuali trattative o aggiornamenti ufficiali. Lukaku non ha commentato altre possibilità legate a un trasferimento o a una rescissione del contratto.

Romelu Lukaku, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RTBF sulla sua situazione con il Napoli di De Laurentiis: “Mi sento sempre più in forma. Sto meglio rispetto a prima del Mondiale 2022, non avrei dovuto andare in Qatar all’epoca”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku: “Ho ancora un anno di contratto e voglio restare al Napoli”

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LUKAKU torna a Castel Volturno e guardate cosa fa!

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