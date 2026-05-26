Romelu Lukaku ha dichiarato di avere ancora un anno di contratto con il Napoli e di non aver mai richiesto di essere ceduto. La sua frase è stata pronunciata durante un'intervista, in cui ha ribadito la volontà di rimanere nel club. Il calciatore ha anche aggiunto di rispettare il suo contratto e di non aver mai avanzato richieste di trasferimento.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho ancora un anno di contratto con il Napoli e non ho chiesto io la cessione al club. Mi infastidisce un po’ il modo in cui alcuni media italiani hanno affrontato la vicenda. Tutto è stato esagerato. Non sono venuto in Belgio in vacanza. Volevo tornare a essere la versione migliore di me stesso il più velocemente possibile”. Romelu Lukaku in un’intervista al portale RTBF fa il punto della situazione relativamente ai suoi rapporti con il Napoli. “Due settimane prima della pausa per le nazionali – spiega – a fine marzo, sentivo già che qualcosa non andava. Questo mi ha fatto arrabbiare, perché non potevo certo fare bene al Napoli in quel modo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lukaku: “Ho ancora un anno di contratto col Napoli e non ho chiesto cessione”

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