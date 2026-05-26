Dopo la sconfitta a Bologna, l’allenatore ha lasciato una riunione e successivamente è stato recuperato da un membro dello staff. La partita ha causato una crisi interna, e il ritorno dell’allenatore è avvenuto dopo un momento di tensione. Nel frattempo, un giocatore ha avuto un ruolo determinante nel risollevare la squadra. La vicenda è stata commentata da un esperto durante una trasmissione sportiva, evidenziando i cambiamenti successivi all’evento.

Massimo Ugolini a Sky Calcio L’Originale parla del Napoli, della decisione di Conte di lasciare e ricorda cosa accadde dopo la sconfitta di Bologna. “ Conte si è sentito trattare come un bersaglio e l’ha espresso in modo chiaro. All’intero della squadra i rapporti non erano sereni con tutti, evidentemente. Sono 25 teste che variano dai 18 a 35 anni, a questi livelli si può parlare almeno di una dozzina di aziende. Poi è ovvio che ci siano stati problemi con qualcuno che pensava di avere maggiore considerazione rispetto a quella che ha avuto. Fa parte delle dinamiche di una stagione lunga in un club importante come il Napoli. Conte si sfogò due volte con la squadra dopo Bologna, il ruolo di Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku fu decisivo dopo la crisi di Bologna, recuperò Conte che aveva abbandonato la riunione

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