Lukaku voluto fortemente da Antonio Conte | scommessa vinta anche dopo l’infortunio continua ad essere decisivo

Romelu Lukaku è arrivato al Napoli sotto la guida di Antonio Conte, che ha deciso di puntare su di lui fortemente. Nonostante un infortunio, l’attaccante ha continuato a essere un elemento chiave della squadra, contribuendo con prestazioni importanti durante tutta la stagione. La sua presenza in campo ha mantenuto alta la qualità del reparto offensivo dei partenopei.

Romelu Lukaku si era imposto come una delle grandi certezze del Napoli targato Antonio Conte, trascinando gli azzurri con una stagione di alto livello. La sua fisicità, la capacità di tenere palla e di essere decisivo nei momenti cruciali lo avevano riportato ai fasti dei tempi migliori. Lo scorso anno l’arrivo di Lukaku non fu accolto con entusiasmo unanime. Dopo l’esperienza opaca alla Roma, in molti lo ritenevano un giocatore in declino, non più in grado di garantire lo stesso rendimento di un tempo. Antonio Conte, però, non ha mai avuto dubbi: lo ha voluto a tutti i costi, convinto che il suo numero 90 potesse ancora fare la differenza. I fatti hanno dato ragione al tecnico: Lukaku è stato uno dei protagonisti assoluti della rinascita partenopea e del quarto Scudetto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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