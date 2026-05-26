Luigi Uzzo, attore napoletano, ha collaborato con Eduardo De Filippo in diverse produzioni teatrali. Ha partecipato a numerosi film, apparendo in ruoli di carattere. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel teatro e nel cinema napoletano, con una presenza significativa in spettacoli di rilievo. Uzzo ha lavorato anche con altri registi e attori locali, consolidando la sua figura nel panorama artistico della regione. La sua attività si è protratta nel tempo, con ruoli in produzioni teatrali e cinematografiche.

Ripercorriamo la carriera di Luigi Uzzo, caratterista napoletano che ha lavorato molto con Eduardo De Filippo e in vari film. Napoli ha sfornato tantissimi caratteristi, prima a Teatro poi nel mondo del Cinema. E c’è chi ha segnato entrambi, lavorando autori e registi dal calibro di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo. Eppure Luigi Uzzo, nella sua sterminata filmografia, nonostante la morte prematura sopraggiunta a soli 47 anni, è stato diretto anche da registi afferenti al cinema d’autore come Federico Fellini, Elio Petri e Pasquale Squitieri. Così come quelli legati alla Commedia brillante come Massimo Troisi, Carlo Vanzina e Neri Parenti. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Luigi Uzzo, il caratterista napoletano tra De Filippo e De Crescenzo

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