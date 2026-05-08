Nella zona si sono verificati diversi episodi di violenza, con un primo scontro a fuoco tra gruppi criminali e successivamente un'aggressione con armi da taglio. Tra le persone coinvolte figura il figlio di una nota figura pubblica, ora sotto custodia delle forze dell'ordine. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra fazioni rivali, con conseguenti episodi di violenza. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili di quanto accaduto.

Prima un conflitto a fuoco, poi la vendetta con le coltellate. È lo scenario tracciato dagli inquirenti che ieri hanno fatto scattare 7 arresti - eseguiti dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli - e tra questi c’è anche il 18enne Francesco Pio Bianco, minorenne all’epoca dei fatti e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. La vicenda parte dal tentato omicidio di un giovane avvenuto il 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina: gli indagati, in sella a diversi motocicli, avrebbero esploso vari colpi di pistola contro il ragazzo che li stava inseguendo, anche lui su uno scooter e armato. Uno scontro tra giovani gruppi della Pallonetto di Santa Lucia e dei Quartieri Spagnoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, scontro tra gruppi criminali e conflitto a fuoco

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Figura anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso https://shorturl.at/astAA - facebook.com facebook

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