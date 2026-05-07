Nella vicenda legata a un tentato omicidio avvenuto il 26 giugno 2025 a Portamedina, nel quartiere Montecalvario di Napoli, sono stati arrestati sette persone, tra cui il figlio di una nota tiktoker. L’indagine riguarda un episodio che si è verificato in via Rosario e ha coinvolto diversi soggetti. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari nel corso delle ultime ore, proseguendo le verifiche sui dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: 4 minuti Nuovo sviluppo nell’indagine sul tentato omicidio avvenuto il 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina, nel quartiere Montecalvario. Nella mattinata del 07 maggio 2026 la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di sette persone. Tra gli arrestati figura anche B.F.P., figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo, insieme a: C.I., C.M., G.S., R.F., R.S. e F.M. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi da sparo, reati aggravati dal metodo mafioso, con riferimento all’agguato ai danni di F.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentato omicidio a Napoli, tra i 7 arrestati anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Notizie correlate

Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva»Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi dei Quartieri Spagnoli.

Leggi anche: Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la reazione della tiktoker e le accuse di tentato omicidio: «Ero disperata» – Il video

Panoramica sull’argomento

Rita De Crescenzo, arrestato il figlio Kekko per tentato omicidio. La reazione: Chi sbaglia pagaIl figlio 18enne della tiktoker Francesco Pio Bianco è stato fermato in seguito a una retata nei Quartieri Spagnoli di Napoli: la replica della madre ... libero.it

Chi è Francesco, il figlio di Rita de Crescenzo arrestato oggi a Napoli: dal bunker tra i vicoli alle coltellate«Io non cancello nulla in questa vita mia. Ogni cosa mi ha reso quello che sono». Francesco Pio, terzogenito della controversa tiktoker Rita De Crescenzo, appena pochi giorni fa, ... ilmattino.it